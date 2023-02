Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.02.23

Eschwege (ots)

Gegen Hauswand gerollt

Um 10:40 Uhr parkte gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf seinen Pkw auf dem öffentlichen Parkplatz am Brunnenplatz in Bad Sooden-Allendorf. Da er offensichtlich die Handbremse nicht fest genug angezogen hatte, setzte sich das Auto in Bewegung und rollte dadurch gegen eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 02:00 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 47-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Vockerode. In einer Linkskurve kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch ein Verkehrszeichen (Richtungstafel in Kurven). Der Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 00:35 Uhr ereignete sich vergangene Nacht ein Wildunfall auf der L 3467 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda, wo ein Reh von dem Pkw einer 45-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Diebstahl von Mercedesstern

Nachträglich angezeigt wurde gestern ein Diebstahl, der sich bereits zwischen dem 10.02.23, 19:30 Uhr und dem 11.02.23, 12:00 Uhr in der Bergstraße in Wanfried-Aue ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde der Mercedesstern von einem entsprechenden Pkw abmontiert und entwendet. Schaden: 50 EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag auf der B 7 bei Hessisch Lichtenau ereignete. Um 16:01 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw die B 7 von Helsa in Richtung Hessisch Lichtenau. Ein vorausfahrender 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau musste mit seinem Pkw an der Ampel anhalten, was der nachfolgende 60-Jährige zu spät bemerkte und dadurch auffuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Fahrer blieben unverletzt.

Einbruch auf Sportplatz

Zwischen dem 04.02.23, 16:00 Uhr und dem 13.02.23, 19:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Lichtenauer Fußballvereins in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau. Dort wurde die Tür eines Schuppens aufgehebelt und die Schränke durchsucht und dabei auch beschädigt. Offensichtlich wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

