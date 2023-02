POL-ESW: Diebstahl von Geldbörsen, Trickdiebstahl

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Bereits am 07.02.23 kam es in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege zu einer Unfallflucht. Zwischen 05.45 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein dort am Fahrbahnrand geparkter grauer Ford Kuga im Bereich der hinteren linken Tür angefahren und entsprechend beschädigt. Der Schaden an dem Pkw Ford wird mit ca. 1300 EUR angegeben. An dem Fahrzeug fand der Halter eine Notiz mit einer ...

