Polizei Eschwege

POL-ESW: Reifenstecher stellt sich freiwillig; Polizei sucht geschädigtes Kraftfahrzeug

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Das einsetzende schlechte Gewissen hat einen Mann am Freitag offenbar dazu bewogen, sich bei der Polizei in Eschwege selbst anzuzeigen.

Wie die Beamten der Eschweger Polizei berichten, erschien der reumütige Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 35-jährigen Mann aus der Kreisstadt handelt, am heutigen Vormittag auf der Wache der Polizeistation Eschwege und räumte ein, bei einem Pkw den Reifen zerstochen zu haben. Die Tat ereignete sich am gestrigen Donnerstag (09.02.2023) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in Eschwege, wo der 35-Jährige seinen eigenen Angaben nach in einem vorübergehenden und von Wut geprägten Gemütszustand einen Reifen an einem Pkw zerstach.

>>>Geschädigtes Auto bis dato unbekannt; Besitzer soll sich melden

Zu dem betroffenen Fahrzeug konnte der 35-Jährige allerdings keine genaueren Angaben mehr machen. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben soll, der zu o.g. Zeitpunkt in der Straße "Jardin-de-Saint Monde (von der Leuchtbergstraße kommend, in Richtung Jugendherberge) gegenüber des Fitness-Centers "Vita Gesundheit in Eschwege" am Straßenrand geparkt war.

Die Polizei sucht nun nach dem geschädigten Kraftfahrzeug und bittet den Besitzer oder auch Zeugen mit der Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizeidirektion Eschwege-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell