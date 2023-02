Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigung an Pkw

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz neben der "Dünzebacher Torturmhalle" in der Mauerstraße in Eschwege wurde zwischen dem 07.02.23, 16:00 Uhr und dem 08.02.23, 14:40 Uhr ein schwarzer Pkw Mercedes Kombi beschädigt. Unbekannte rissen den Mercedes-Stern ab und entwendeten diesen. Zudem wurde an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Brennholz

Um 03:37 Uhr begaben sich vergangene Nacht zwei unbekannte Täter in eine Scheune in der Berneburger Straße in Sontra-Berneburg. Dort wurden ca. 0,5 Raummeter Brennholz in eine Mülltonne geladen und abtransportiert, wie durch Zeugen bekannt wurde. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

