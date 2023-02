Polizei Eschwege

POL-ESW: Einsätze von Polizei und Feuerwehr im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Pkw- und Garagenbrand; Schaden 55.000 Euro

Am Dienstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei gegen 09.45 Uhr zu einem Einsatz in der Steingasse in Witzenhausen aus, wo eine Garage und ein darin geparkter Pkw in Brand geraten waren. Zwecks Brandbekämpfung befand sich die Feuerwehr aus Witzenhausen mit mehreren Einsatzkräften und u.a. auch Atemschutzgeräteträgern vor Ort. Wie sich herausstellte, war der Brand in der offenstehenden Garage abseits eines Wohnhauses im Bereich mehrerer dort abgestellter Mülltonnen ausgebrochen. Das Feuer griff dann von den Mülltonnen auf das Inventar der Garage über und in der Folge auch auf einen darin abgestellten Pkw Jeep, der dabei ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt ca. 55.000 Euro. Zur Feststellung der genauen Brandursache wurden nach dem Ende der Löscharbeiten die Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen der Kripo Eschwege hinzugezogen. Den ersten Erkenntnissen zufolge, könnte evtl. eine unsachgemäße Entsorgung von Asche oder von ähnlich entflammbaren Abfall ursächlich für den Brand sein. Da die Garage offen und von außen für jedermann zugänglich ist, kann ein Verschulden von Unbekannten zudem nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Eschwege

Einsatz von Feuerwehr und Polizei wegen ausgelöstem Rauchmelder

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte am Dienstagnachmittag auch ein ausgelöster Rauchmelder im 4. OG eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Blauer Steinweg" in Eschwege. Zunächst rückten die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr mit Verdacht eines Wohnungsbrandes dorthin aus, was sich vor Ort dann aber so nicht bestätigte. Letztlich stellte sich heraus, dass eine Überhitzung des Nachtspeicherofens für das Auslösen des Rauchwarnmelders ursächlich war. Der 43-jährige Wohnungsinhaber wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil er aus anderen Gründen während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei gesundheitliche Beeinträchtigungen in Form von Blutdruckproblemen erlitten hatte.

Schornsteinbrand; Feuerwehr lässt Schornstein kontrolliert ausbrennen

Letztlich ohne größere Unterstützung der Polizei konnte die Waldkappeler Feuerwehr einen Einsatz wegen eines Schornsteinbrandes in der Wehrgasse in Waldkappel bewältigen. Um 20.05 Uhr wurde der Schornsteinbrand gemeldet, da zum Meldezeitpunkt aber keinerlei Gefahr für Bewohner bestand, ließen die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger den Schornstein lediglich kontrolliert ausbrennen, so dass weder Personen noch Sachwerte zu Schaden kamen. Die vorsorglich zur Unterstützung angeforderten Beamten der Polizei Eschwege wurden an der Einsatzstelle daraufhin nicht mehr benötigt und konnten ihren Einsatz dann frühzeitig abbrechen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell