POL-ESW: Pressebericht vom 08.02.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-Jähriger aus Wanfried die B 249 in Richtung Eschwege. Noch in der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der danach verletzt davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Dienstag, um 16:15 Uhr, ein 39-Jähriger aus Waldkappel in der Niederhoner Straße in Eschwege mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test, der auf Amphetamine positiv reagierte, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Diebstahl von Geldbörsen

Nachträglich angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 02.02.23 in der Mittagszeit im "1-Euro-Shop" am "Stad" in Eschwege ereignet hat. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde einer 79-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Diese hatte sie wiederum in einer Tasche ihres Rollators deponiert. In dem Portmonee befanden sich Ausweis und die Krankenkassenkarte.

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich gestern Morgen im Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Zwischen 09:35 Uhr und 10:10 Uhr wurde einer 62-jährigen Kundin aus Volkerode das Portmonee aus einer Tragetasche entwendet, vermutlich als sie sich während des Einkaufs nach vorne über eine Kühltheke beugte. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Neben den persönlichen Dokumenten befanden sich noch ca. 300 Bargeld in der Geldbörse.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Eine 36-Jährige aus der Gemeinde Ringgau stellte ihren Pkw am gestrigen Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 20.30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in Eschwege unverschlossen ab. In diesem Zeitraum wurde ihre Bauchtasche samt Inhalt aus dem Pkw entwendet. In dieser befanden sich Ausweisdokumente. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Angezeigt wurde gestern noch eine Körperverletzung, die sich bereits am 05.02.23, um 05:20 Uhr in einer Gaststätte in der Forstgasse in Eschwege ereignet hat. Zu dieser Zeit hielt sich eine Personengruppe in der Gasstätte auf, unter der sich auch drei Frauen befanden. Da durch die Frauen Gläser beschädigt wurden und sie sich insgesamt sehr lautstark verhielten, wurden diese von einem Mitarbeiter der Gaststätte angesprochen. Daraufhin ergab sich ein Streitgespräch, bei dem sich insbesondere eine der jungen Frauen hervortat. Nach einem Wortgefecht, hob diese plötzlich ihre Hand und drückte dem Geschädigten eine brennende Zigarette auf die rechte Wange, wodurch dieser eine entsprechende Verbrennung erlitt. Anschließend wurde die Personengruppe der Gaststätte verwiesen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 08:14 Uhr befuhr am gestrigen Dienstagmorgen ein 37-Jähriger aus Stauffenberg mit einem Mercedes Sprinter die Leipziger Straße (B 7) in Richtung Kassel. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Am Mühlenberg" musste er an der dortigen Ampel anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Sprinter auf. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausweichen

Um 14:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3401 zwischen Kleinalmerode und Hubenrode. Ihm entgegen kam in einer "scharfen Linkskurve" ein Fahrzeug, das teilweise auf der Gegenfahrspur fuhr. Dadurch musste der 61-Jährige mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam er dabei von der Fahrbahn ab und streifte mit dem Auto die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000 EUR entstand. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen Pkw (eventuell einem hellen SUV) handeln. Hinweise: 05542/93040.

