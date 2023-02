Polizei Eschwege

POL-ESW: Auffahrunfall; Schaden 1000 Euro

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Ein aus Polen stammender 32-Jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen um 08.00 Uhr einen Unfall in der Ortslage von Nesselröden verursacht. Der Mann befuhr mit einem Klein-Lkw (3,5 t) die Holzhäuser Straße aus Richtung Holzhausen kommende in Richtung Anschlussstelle B 400. Als der 32-Jährige in der Ortslage stoppte und zurücksetzen wollte, übersah er eine 19-jährige Autofahrerin aus Herleshausen, die hinter dem Lkw in gleicher Richtung unterwegs war und fuhr auf die Pkw-Front der 19-Jährigen auf. Während der Klein-Lkw offenbar unbeschädigt blieb, entstand an dem Pkw ein Frontschaden von 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

