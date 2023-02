Polizei Eschwege

POL-ESW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Freitagmorgen einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 10.50 Uhr unterzogen die Eschweger Beamten dem Fahrer in der Bahnhofstraße in Wanfried eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle stellten sich dann Anzeichen für den Konsum von Rauschmitteln ein, die sich in einem Drogenvortest bestätigten, der positiv hinsichtlich der Substanz THC (Cannabis) verlief. Daraufhin wurde dem Fahrer, bei dem es sich um einen 20-Jährigen aus der Gemeinde Meißner handelte, die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen musste sich der 20-Jährige dann auch einer Blutentnahme unterziehen. Zum einen muss sich der junge Mann nun für seine Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Dazu kommen außerdem Ermittlungen wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen.

