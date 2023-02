Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.02.23

Eschwege (ots)

Gegen Leitplanke gefahren

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Erfurt mit seinem Pkw die L 3467 zwischen Großtöpfer und Meinhard-Frieda. In einer Linkskurve geriet der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei die dortige Leitplanke. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern und prallte erneut gegen die Leitplanke, bevor das Auto im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen kam. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von ca. 20 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Unfallfluchten

In der Königsberger Straße in Eschwege hörte am gestrigen Abend, um 20:30 Uhr, eine Zeugin einen lauten Knall. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass an einem dort geparkten VW Lupo die linke Fahrzeugseite beschädigt und der Außenspiegel abgefahren wurde. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Um 19:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 25-Jähriger aus Weimar mit einem Klein-Lkw die L 3467 von Großtöpfer nach Meinhard-Frieda. Laut Angaben des 25-Jährigen kam ihm ein Lkw entgegen, der teilweise auf seiner Fahrspur fuhr, sodass er nach rechts ausweichen musste. Beim Ausweichen geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke mit der rechten Fahrzeugseite. Ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen fand nicht statt. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen weißen LKW mit weißen Sattelauflieger gehandelt haben.

Zwischen dem 31.01.23, 16:30 Uhr und dem 01.02.23, 07:15 Uhr wurden in der Straße "Schützengraben" in Eschwege zwei geparkte Autos angefahren und beschädigt. Der oder die Flüchtige befuhr den "Schützengraben" in Richtung "Himmelreich" und beschädigte zunächst den Außenspiegel eines dort geparkten VW Lupo und im Anschluss den Außenspiegel und Kotflügel des davor geparkten Opel Astra. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit ca. 1100 EUR angegeben.

Hinweise bitte in allen Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Einbruch in Gartencenter

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Straße "An der Schindersgasse" in Meinhard-Grebendorf ein. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten vor und entwendeten zwei Kabeltrommeln, 10 Gläser Honig, verschiedene Süßigkeiten und eine geringe Menge Bargeld aus einem Sparschwein. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Der Wert der gestohlenen Gegenstände mit ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Motorrollers

In der Nelkengasse in Eschwege wurde zwischen dem 30.01.23, 18:00 Uhr und dem 31.01.23, 05:30 Uhr ein Motorroller der Marke "Generic Motor" mit dem Versicherungskennzeichen "811 KMB" entwendet. Der blaue Roller wurde vor dem Wohnhaus abgestellt und war mit der Lenkradesperre gesichert worden. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl einer Geldbörse

Am 01.02.23, zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr wurde einer 70-Jährigen aus Großalmerode während des Einkaufs im Netto-Markt in der Bahnhofstraße in Großalmerode die Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch persönliche Ausweisdokumente. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus Witzenhausen die Hauptstraße in Hundelshausen aus Witzenhausen kommend in Richtung Trubenhausen. Beim Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um 08:24 Uhr befuhr heute Morgen ein 40-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen. Ca. 400 Meter vor dem Abzweig Ellingerode kreuzte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde von dem Pkw frontal erfasst. Der Fuchs wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

