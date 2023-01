Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (07.01.2023) einen 50-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in einem an der Marienstraße gelegenen Discounter Lebensmittel gestohlen und seine Flucht zunächst gewaltsam erzwungen zu haben. Der 50-Jährige wurde gegen 20.35 Uhr vom Sicherheitspersonal beim Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet, nach Ansprache zeigte er sich sehr aggressiv und verließ den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Eine 34-jährige Mitarbeiterin, die ihn an seiner weiteren Flucht hindern wollte, wurde von ihm zur Seite gestoßen. Sie konnte den 50-Jährigen erst mit Unterstützung zweier weiterer Kollegen zum Büro verbringen. In seinem Rucksack befand sich weiteres Diebesgut im Gesamtwert von zirka 15 Euro. Nach anhaltenden Beleidigungen gegenüber der 34-Jährigen kam es im Büro des Discounters nochmals zu einem Gerangel unter den Beteiligten, da der 50-Jährige erneut zur Flucht ansetzte. Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

