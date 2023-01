Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Nord (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag (07.01.2023) auf der Heilbronner Straße ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein 44 Jahre alter Mann war mit seinem Peugeot kurz nach 15.00 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er auf Höhe Wolframstraße Flammen aus dem Motorraum wahrnahm, woraufhin der 44-Jährige anhielt und er sowie ein weiterer Fahrgast unverletzt das Fahrzeug verließen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro. Der Verkehr musste kurzfristig umgeleitet werden.

