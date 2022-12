Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221222 - 1475 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Exhibitionist aufgetreten

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022, gegen 22.25 Uhr, befand sich eine 52-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle in der Borsigallee, in Höhe des Anwesens Nummer 26. Dort zeigte sich ihr ein Mann in schamverletzender Weise. Als er bemerkte, dass die Geschädigte ihr Smartphone hervorholte und mit der Polizei telefonierte, flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Wie die Geschädigte weiterhin angab, soll der Täter bereits in den letzten zwei Wochen mehrere Male zur gleichen Uhrzeit dort aufgetreten sein.

Täterbeschreibung:

Etwa 58 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Graue oder dunkelblonde, kurze Haare, Brillenträger. Bekleidet mit einer grauen Baseballmütze und einer grauen Winterjacke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell