POL-HX: Zimmerbrand in Altenheim

Höxter (ots) - Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Höxter sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 07.12.2022, zwischen 07:50 und 12:35 Uhr im Rohrweg, auf Höhe eines dortigen Kindergartens. Eine 42-jährige Höxteranerin parkte ihren silbernen Volkswagen im angegebenen Zeitraum am Straßenrand des Rohrwegs. Als sie anschließend zu ...

mehr