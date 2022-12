POL-HX: Zeugen gesucht: Gartenzaun bei Unfallflucht beschädigt

Warburg (ots) - Bargeld im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Warburger Geschäft. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag, 05.12.2022, auf Dienstag, 06.12.2022, in einem im Erdgeschoss an der Hauptstraße, unterhalb des Gebrüder-Warburg-Platzes, befindlichen Einzelhandelsgeschäft. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam ...

