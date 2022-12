POL-HX: Einbruch in Warburger Einzelhandelsgeschäft

Höxter (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 5. Dezember, in ein Pfandhaus in Höxter eingedrungen. Gegen 22.10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang in das Ladengeschäft in der Westerbachstraße, durchwühlten Vitrinen und entfernten sich dann mit Beute in noch unbekannter Höhe. Während ihrer Flucht wurden die Täter, es soll sich dabei um mindestens zwei männliche Personen handeln, von Zeugen ...

