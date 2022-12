Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bei Unfallflucht Zettel mit falscher Telefonnummer hinterlassen

Höxter (ots)

Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Höxter sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 07.12.2022, zwischen 07:50 und 12:35 Uhr im Rohrweg, auf Höhe eines dortigen Kindergartens.

Eine 42-jährige Höxteranerin parkte ihren silbernen Volkswagen im angegebenen Zeitraum am Straßenrand des Rohrwegs. Als sie anschließend zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass dieser im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der Stoßstange beschädigt wurde. An ihrem Fahrzeug konnte sie einen handgeschriebenen Zettel mit einer Telefonnummer vorfinden, welche allerdings nicht vergeben ist.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Höxter nochmal darauf hin, dass es zur Feststellung der Personalien an der Unfallbeteiligung nicht ausreichend ist, einen Zettel am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Stattdessen ist es erforderlich eine zumutbare Zeit auf die Geschädigten des Unfalls zu warten oder unmittelbar die Polizei über den Unfall zu informieren und diesen polizeilich aufnehmen zu lassen. /buc

