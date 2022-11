Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Nikolaus-Groß-Straße, Lerchenhain

Einbrüche

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 25.11.2022, 19.30 Uhr, bis zum 26.11.2022, 14.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter in Nottuln die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Nikolaus-Groß-Straße in Nottuln auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier hebelten sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld und Gold im Wert von einer dreistelligen Eurosumme.

Auf der Straße Lerchenhain in Nottuln, schlugen unbekannte Täter, am 25.11.2022, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 22.15 Uhr, ein Badezimmerfenster ein und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Auch hier entwendeten die Täter Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

