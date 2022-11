POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße, Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten in ein Haus an der Straße Am Hohen Ufer einbrechen. Gegen 18.30 Uhr am Mittwoch (23.11.22) bemerkte der Bewohner einen Luftzug. Als er in das Wohnzimmer ging, sah er die offenstehende Terrassen- und Wintergartentüre. Später entdeckte er dann Hebelspuren. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

