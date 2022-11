POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Rosenstraße /schwarzer Hyundai Santa Fe gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (24.11.22) einen schwarzen Hyundai i20 Active an der Lützowstraße in Vinnum aufgebrochen. Zwischen 15.20 Uhr und 15.50 Uhr stand das Auto in Höhe eines Waldstückes in Fahrtrichtung Borker Landweg rechtsseitig am Straßenrand. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten einen Rucksack mit Tablet und Portemonnaie. Die Polizei in Lüdinghausen ...

