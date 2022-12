POL-F: 221222 - 1473 Frankfurt-Sachsenhausen: Brand in Lokal

Frankfurt (ots) - (fue) Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen in Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Usinger Straße. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montag, den 19. Dezember 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, den 20. Dezember 2022, 06.30 Uhr, auf das Schulgelände vor. Dort schlugen sie insgesamt fünf große Fensterscheiben des als Mensa genutzten Nebengebäudes ein. Hierdurch entstand ...

