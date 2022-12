POL-F: 221221 - 1471 Frankfurt-Preungesheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (hol) Gestern Abend übergoss sich ein junger Mann in Höchst mit Benzin und zündete sich an. Passanten eilten ihm zur Hilfe. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen eine in Flammen stehende Person auf der Königsteiner Straße. Beim Eintreffen der Polizei wurde der bereits gelöschte Mann ...

