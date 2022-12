Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221222 - 1474 Frankfurt-Westend: Festnahmen nach Einbruch in Lokal

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 22. Dezember 2022, gegen 02.35 Uhr, gelang der Frankfurter Polizei die Festnahme eines 50-jährigen Mannes und seiner 45-jährigen Begleiterin. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte der 50-jährige Beschuldigte mit einem Stein die Fensterscheibe zu einem Lokal in der Westendstraße eingeschlagen haben. Danach stieg er ein und durchsuchte die Räumlichkeiten und die Kasse. Seine Begleiterin stand in der Zwischenzeit "Schmiere".

Beim Verlassen des Tatortes konnten die beiden durch die verständigte Polizei festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell