Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter Fahrer gestürzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (06.01.2023) hat sich ein E-Scooter-Fahrer beim Überqueren der Fritz-Elsas-Straße verletzt. Der 18-jährige, mutmaßlich betrunkene Fahrzeuglenker, fiel gegen 02.05 Uhr aufgrund seiner schwankenden Fahrweise einer Streifenwagenbesatzung auf. Noch bevor der Rollerfahrer von den Polizisten gestoppt werden konnte, stürzte er und schlug mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf. Der 18-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht und am Kiefer zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Fahrzeuglenker wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden

