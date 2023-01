POL-S: Waldhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch (02.01.-04.01.2023) in ein Einfamilienhaus am Heckenrosenweg eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 14.00 Uhr am Montag und 13.00 Uhr am Mittwoch die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten diverse Uhren im Wert von ...

