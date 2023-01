Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zuerst vorwärts, dann rückwärts gegen Parker gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (04.01.2023) beim Ausparken in der Marienstraße zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der Unbekannte, der am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 33 geparkt hatte, stieß beim Ausparken gegen 18.40 Uhr zunächst gegen einen vor ihm geparkten schwarzen Volvo und anschließend gegen einen hinter ihm geparkten weißen VW Golf. Eine Frau und ein Mann, die bislang noch unbekannt sind und die von der Paulinenstraße kommend in Richtung Karlshöhe liefen, sollen den Autofahrer noch mit Rufen und Handzeichen auf den Unfall aufmerksam gemacht haben. Dieser fuhr allerdings in Richtung Paulinenstraße weg, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Opel Corsa mit Esslinger Kennzeichen handeln. Zu dem oder der Fahrerin ist nichts Näheres bekannt. Zeugen, insbesondere das unbekannte Pärchen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell