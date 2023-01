Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Feuerwerkskörper versucht Automaten zu öffnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montag (02.01.2023) und Dienstag (03.01.2023) versucht Automaten am Nordbahnhof und an der Alexanderstraße aufzusprengen. Zeugen bemerkten am Montag, gegen 15.15 Uhr einen beschädigten Zigarettenautomaten am Nordbahnhof, bei der Wagenwerkstatt. Offenbar hatten die Täter versucht diesen mit Feuerwerkskörpern aufzusprengen. Am Dienstag, gegen 11.15 Uhr wurde ein weiterer Fall gemeldet, bei dem Unbekannte es auf ähnliche Weise auch bei einem Zigarettenautomaten an der Alexanderstraße probiert hatten. Beide Versuche verliefen ohne Erfolg, es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

