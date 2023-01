Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen geschlagen und ausgeraubt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (03.01.2023) zwei 21 und 22 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Kormoranstraße einen 16-jährigen Jugendlichen geschlagen und ausgeraubt zu haben. Der Jugendliche traf gegen 21.30 Uhr in der Kormoranstraße auf eine rund 15 Personen umfassende Gruppe. Aus dieser forderte ihn der 22-Jährige auf, sein Portemonnaie herauszugeben. Als der 16-Jährige dies verweigerte, brachte ihn der 22-Jährige zu Boden, schlug ihn und raubte dessen Kopfhörer sowie eine Versichertenkarte. Währenddessen nahm der 21-Jährige die Armbanduhr des Opfers an sich. Anschließend flüchtete die gesamte Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten zunächst erfolglos nach den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen führten jedoch auf die Spur des 22-Jährigen, den die Beamten gegen 23.45 Uhr in der Nähe des Tatortes vorläufig festnahmen. Weitere Ermittlungen führten schließlich zum 21-Jährigen, den die Beamten kurz darauf ebenfalls vorläufig festnahmen. Auch die Beute fanden die Beamten in der Nähe des Tatortes. Sie setzten die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

