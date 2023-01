Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte haben am Montag (02.01.2023) oder am Dienstag (03.01.2023) ein Mountainbike aus einer Garage an der Neuhauser Straße gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen 17.00 Uhr und 16.00 Uhr auf ungeklärte Weise in die Garage und erbeuteten das dort abgestellte graue Mountainbike der Marke Trek Remedy im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

