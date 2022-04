Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.04.2022, 11:13 Uhr

Ort: Zweibrücken, Vogesenstraße 57. SV: Ein Lkw mit Anhänger oder Auflieger, der die Vogesenstraße aus Richtung Zweibrücken kommend befahren hatte, streifte beim Vorbeifahren mit seinem Anhänger bzw. Auflieger den gelben VW-Caddy eines Postzustellunternehmens, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am Caddy wurde der linke Außenspiegel beschädigt (Sachschaden ca. 300 Euro). Der Lkw entfernte sich unerlaubt in Richtung Althornbach.

Die Fahrzeugkombination wird wie folgt beschrieben: Lkw über 3,5 Tonnen mit Anhänger oder Auflieger, Zugfahrzeug weiß, Anhänger/Auflieger grau, polnisches Kennzeichen; roter Schriftzug bzw. rote Zahlenkombination am oberen Rand der Windschutzscheibe

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell