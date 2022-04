Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Notlandung einer Chartermaschine auf dem Flughafen Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Am 13.04.22 gegen 19.29 Uhr kam es auf dem Flughafen Zweibrücken zu einer Notlandung einer französischen PC12-Maschine, welche sich von Frankreich aus kommend in einem Charterflug befand. Aufgrund technischer Probleme wurde durch den Piloten eine Notlandung in Zweibrücken veranlasst. Die Notlandung verlief ohne weitere Probleme, sodass kein Sachschaden entstand. Die beiden Piloten, sowie die drei Fluggäste konnten das Flugzeug nach der Landung unversehrt verlassen und waren wohlauf. Zuvor wurden vorsorglich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort bestellt. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der genauen technischen Probleme der Maschine müssen noch erfolgen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell