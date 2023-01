POL-S: Ein Mann nach Auseinandersetzung flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Ost (ots) - Unbekannte sind am Montag (02.01.2023) in Gaststätten an der Schwieberdinger Straße sowie an der Gablenberger Hauptstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 00.30 Uhr und 09.10 Uhr die Eingangstür zu der Gaststätte an der Schwieberdinger Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf gleiche Weise gelangten Unbekannte zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr auch in ein ...

