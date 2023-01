Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenwagen beschädigt - Ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.01.2023) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der vor dem Polizeirevier an der Ostendstraße einen Streifenwagen beschädigt haben soll. Der 40-Jährige lief gegen 19.00 Uhr die Ostendstraße in Richtung Roßbergstraße entlang und soll dabei auf sämtliche am Straßenrand geparkte Polizeifahrzeuge eingeschlagen haben. Dabei beschädigte er mutmaßlich einen Mercedes an der Motorhaube. Er wollte anschließend weitergehen, doch mehrere Passanten hatten den Vorfall beobachtet und an die Polizeiwache gemeldet. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten zwei Klemmtütchen mit Marihuana. Zudem stand der Mann mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell