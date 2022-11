Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Dieseldiebstahl

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Raiffeisenstraße an zwei LKW`s über 250 Liter Diesel abgezapft und in Kanistern abtransportiert. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell