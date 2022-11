Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 17.11.2022 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim mit seinem PKW die Ölstraße (L539) in Bellheim in Fahrtrichtung der Fortmühlstraße. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich fuhr der 49-Jährige auf einen vorausfahrenden PKW einer 54-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt abbremsen musste. Infolge dessen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

