Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Zurückweisung der dänischen Polizei; Geld im Kofferraum versteckt; Führerschein ausgeschrieben

Harrislee (ots)

Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang in Harrislee ein Mann in einem Hyundai an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten stellten zunächst die Identität des Mannes fest. Es handelte sich um einen 49-jährigen Syrer, gegen den eine Fahndungsnotierung vorlag. Sein Führerschein war sicherzustellen. Somit lag der Verdacht einer Straftat vor. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Bundespolizisten versteckt im Kofferraum eine größeren Summe Bargeld. Eine Streife des Zolls wurden hinzugezogen. Die Beamten des Zollfahndungsamtes Hamburg - Dienstsitz Kiel hatten den Verdacht, dass es sich dabei um Geldwäsche handeln könnte und stellten den Geldbetrag (mehr als 40.000,- Euro) sicher.

Somit muss der Fahrer mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Geldwäsche rechnen.

