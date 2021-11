Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsheim) An Einmündung "rechts vor links" missachtet 18.11.2021

Königsheim (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Kapellenstraße. Ein 27-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von der Kapellenstraße nach links in die Eichenstraße abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 71-jährigen Suzuki-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw beschädigt, jedoch keine Personen verletzt.

