Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Über 30 Stundenkilometer zu schnell unterwegs (18.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der Autobahn 864 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Donaueschingen aufgefallen. Ein 23-jähriger VW Fahrer war in einem 100 Km/h-Bereich mit 132 Stundenkilometern unterwegs. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei Flensburg rechnen. Außerdem droht ihm bei Wiederholung eines ähnlichen Vorfalls ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell