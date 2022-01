Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Feldweg Dannhausen, 05.01.21, 12.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (Sev) - Ein Spaziergänger informierte die Polizei in Bad Gandersheim über eine illegale Müllentsorgung in einem kleinen Waldstück in der Feldmark von Dannhausen. Der Hinweisgeber hatte nördlich der Bundesstraße 64 etliche Lackdosen und ein Waschbecken entdeckt, die dort von einem unbekannten Täter einen kleinen Abhang hinuntergeworfen worden waren. Teilweise hat sich noch Lack in den Dosen befunden, der folglich ausgelaufen ist. Die Lackdosen waren größtenteils mit Rührwerken ausgestattet, die üblicherweise in speziellen Mischmaschinen eingesetzt werden. Die untere Wasserbehörde prüft in diesem Zusammenhang wie massiv die Verunreinigung des Erdreiches durch die ausgelaufenen Lacksubstanzen ist. Bei der Polizei in Bad Gandersheim wurde ein Strafverfahren wegen des "Unerlaubten Umganges mit Abfällen" eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05382-919200 an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell