Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Der Traum vom Führerschein (vorerst) geplatzt

Bergen auf Rügen (ots)

Wahrscheinlich hat eine 18-jährige Deutsche gestern (21.09.2022) gegen 21:30 Uhr nicht mehr mit der Polizei gerechnet. Denn sonst hätte sie auf diese Fahrt vermutlich verzichtet. Was war passiert?

Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen bemerkten in Garz auf der Insel Rügen einen PKW Audi, der auf der Landesstraße 30 am Ortsausgang in Richtung Zudar ziemlich zügig beschleunigte. Mit Mühe gelang es den Beamten Schritt zu halten und den PKW, der von der L 30 zwischenzeitlich in Richtung Dumsevitz abgebogen war, schließlich zu stoppen. Als die Beamten nach dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren fragten, äußerte die 18-jährige deutsche Fahrerin sofort, dass sie gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Vielmehr sei sie gerade dabei, den Führerschein zu erwerben und stehe kurz vor der Theorieprüfung. Die Fahrt endete hier für die 18-Jährige. Sowohl sie als auch ihr 19-jähriger deutscher Beifahrer, dem das Fahrzeug gehört, müssen sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell