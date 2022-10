Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus auf der Bruderhofstraße

Singen (ots)

Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat ein unbekannter Täter am Dienstag genutzt, um in ein Wohnhaus in der Bruderhofstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:25 Uhr schlug der Unbekannte die Terrassentür ein und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses, wo er anschließend alle Räume durchsuchte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bruderhofstraße aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-01, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell