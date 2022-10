Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkr. Rottweil) Holzbank an einem Wanderweg in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter eine Holzbank an einem Wanderweg südlich der Hornberger Straße mutwillig in Brand gesteckt und dadurch die Sitzgelegenheit total beschädigt. Kurz nach 05 Uhr entdeckte ein Verkehrsteilnehmer die brennende Bank und verständigte den Notruf. Bei der folgenden Überprüfung war die Holzbank bereits fast vollständig niedergebrannt. Unter der Bank konnten verbrannte Bücher und Stöcke festgestellt werden, die für die Brandlegung benutzt worden sein dürften. Die verständigte Feuerwehr Hornberg löschte die niedergebrannte Bank noch vollständig ab. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

