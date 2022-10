Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, K 5502, Bochingen, Lkr. Rottweil) Kollision mit entgegenkommendem Lastwagen - Autofahrerin leicht verletzt

Oberndorf am Neckar, K 5502, Bochingen, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in einer Kurve der Kreisstraße 5502 zwischen Bochingen und Altoberndorf ereignet hat, ist eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr war die 23-Jährige mit einem schon älteren Ford Fiesta auf der K 5502 von Bochingen in Richtung Einmündung Kreisstraße 5500, der Verbindungsstraße zwischen Trichtingen und Altoberndorf unterwegs. Vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve brach das Heck des Fiestas aus. Um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, steuerte die junge Frau dagegen, konnte dann aber einen Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Lastwagen nicht verhindern. Bei der Kollision wurde der Fiesta abgeleitet und prallte gegen die Leitplanken. Die 23-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Frau zu weiteren Untersuchung in die Klinik nach Oberndorf. An dem schon älteren Ford Fiesta, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der beteiligte Lastwagen wurde mit rund 1.000 Euro beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell