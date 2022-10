Schramberg, Lkr. Rottweil (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mutwillig insgesamt acht Glasbausteine an der Fassade der an der Ecke Bahnhofstraße und Schloßstraße gelegenen Karl-Diehl-Halle beschädigt. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der ...

mehr