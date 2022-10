Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend im Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mercedes von der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Innenstadt. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Oberlohnstraße bremste der 66-Jährige stark ab, um einen Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden 22-jährigen Rollerfahrer zu vermeiden. Der Zweiradfahrer leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein um eine Kollision mit dem einfahrenden Auto zu verhindern. Dabei stürzte der junge Mann und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Höhe des am Roller entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

