Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Kreuzung Erzbergerstraße/Ekkehardstraße - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ist es auf der Kreuzung Erzbergerstraße/Ekkehardstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 42-jährige Kia-Fahrerin stand mit ihrem Wagen auf der Erzbergerstraße an der roten Ampel. Bei Grünlicht fuhr die Frau los, um die Ekkehardstraße in Richtung Alemannenstraße zu überqueren. Zur gleichen Zeit bog ein unbekannter Autofahrer neben dem Kia nach rechts auf die Ekkehardstraße ab und streifte dabei den vorderen rechten Kotflügel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um ein blaues Auto handeln. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell