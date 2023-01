Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem es am Montag (02.01.2023) auf der Kreuzung Charlottenstraße/Olgastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen war. Der 50-jährige Mann war gegen 13.40 Uhr mit seinem E-Bike von der Werastraße aus kommend in der Olgastraße unterwegs und bog anschließend nach rechts auf die Charlottenstraße ab. Hierbei kollidierte er mit der 42 Jahre alten Fußgängerin, die in diesem Moment die Charlottenstraße an der dortigen Fußgängerfurt in Richtung Olgastraße/Werastraße überquerte. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um den schwer verletzten Radfahrer und um die leicht verletzte Fußgängerin. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell