Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (01.01.2023) in der Steinstraße die Heckscheibe eines Streifenwagens zerstört. Die Beamten waren kurz nach 02.00 Uhr in der Steinstraße unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe der Hausnummer 15 eine Glasflasche auf den Streifenwagen warf. Die Flasche traf die Heckscheibe der Mercedes E-Klasse, wodurch diese zerbarst. Der Täter flüchtete in Richtung Geißstraße. Er soll etwa 18 bis 25 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß sein und zur Tatzeit eine weiße Jacke mit schwarzem Logo getragen haben. Der Schaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

