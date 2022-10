POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum vom 21.10.2022 14:00 Uhr und dem 28.10.2022 10:05 Uhr erfolglos in die Räumlichkeit des Berufskollegs für Technik in Lüdenscheid Am Raithelplatz einzubrechen. Ihr Ziel war ein Raum im Erdgeschoss. Beim Versuch einzubrechen hinterließen sie an der Eingangstür zum Raum mehrere schmale Hebelspuren. Eine Zeugin merkte am Morgen, dass die Tür hakte. Daraufhin stellte sie die Hebelspuren an der Tür fest. ...

