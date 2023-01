Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (30.12.2022) von einem Parkplatz an der Straße Otto-Hirsch-Brücken einen Mercedes Vito gestohlen. Der 49 Jahre alte Besitzer des grauen Vito mit dem amtlichen Kennzeichen S-VE 72 stellte ihn gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters ab. Der Vito fuhr dann gegen 15.30 Uhr vom Parkplatz in Richtung der Otto-Hirsch-Brücken davon. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, insbesondere wie die Täter in den Besitz der Fahrzeugschlüssel kamen, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

