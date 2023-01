Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (31.12.2022) oder Sonntag (01.01.2023) drei Fahrzeuge, die an der Heerstraße geparkt waren, beschädigt. Die Täter zerstörten auf unbekannte Weise zwischen Samstagmittag, 13.00 Uhr und Sonntagmittag, 12.00 Uhr die Frontscheibe eines VW Polo, verursachten eine Delle in der Motorhaube eines Hyundai i30 und warfen einen Motorroller um. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

